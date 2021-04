FC Volendam op zoek naar 'andere energie' in strijd om play-offs ticket

Een uur later dan normaal kwam FC Volendam donderdag naar buiten voor de afsluitende training in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Na een zeer teleurstellende 2-0 nederlaag tegen TOP Oss afgelopen maandag en een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Cambuur een paar dagen eerder, is trainer Wim Jonk weer op zoek naar de juiste energie in zijn team.

NH Sport/Tijmen Koelemeijer

"Er moet andere energie komen om wedstrijden naar je toe te trekken", zei Jonk er na de 2-0 nederlaag tegen TOP Oss er zelf over. Door nog even met z'n allen bij elkaar te zitten voor de training, hoopt Jonk die 'energie' weer terug te krijgen: "Ik heb onze goals laten zien van het hele seizoen. Volgens mij zijn dat er 64. Dus dat zijn genoeg goals waarin je heel veel goede dingen laat zien. Dat moet je weer terug kunnen halen. We kunnen ontzettend veel goede dingen", aldus Jonk.

Wim Jonk wil een stabieler FC Volendam zien - NH Nieuws

Middenvelder Alex Plat beaamt dat er wat anders moet bij de Volendammers, willen ze nog aanspraak maken op de play-offs voor promotie. "We hebben nog een aantal weken om daar verandering in te brengen en dat gaat ook gebeuren", aldus een vastberaden Alex Plat.

Alex Plat: "Het was een drama" - NH Nieuws

Quote "We hebben nog een aantal weken om daar verandering in te brengen en dat gaat ook gebeuren" volendam-speler alex plat

Een meevaller voor Jonk is dat hij vrijdagavond kan beschikken over een fitte selectie. Martijn Kaars, die vorige week een lichte enkelblessure opliep tijdens een training, trainde donderdagochtend weer volledig met de groep mee.

'Play-offs gepuzzel' Het duel tegen Helmond Sport kan gezien het halen van die play-offs, zeer belangrijk zijn. De Helmonders staan op dit moment samen met Jong PSV, bovenaan in de vierde periode. Op de ranglijst staan de Brabanders op een negende plek met negen punten achterstand op nummer acht Roda JC. FC Volendam ziet daarmee hun ticket voor de play-offs in gevaar komen, want als een ploeg buiten de top acht een periodetitel wint, dan geeft niet plaats acht, maar plek zeven recht op deelname aan de play-offs. Op dit moment staan de Volendammers nog zevende, maar Roda JC staat daar slechts één punt achter, met één wedstrijd minder gespeeld.

Contractnieuws Contractnieuws laat voorlopig nog even op zich wachten Volendam. Zowel het contract van eerste keeper Joey Roggeveen als dat van tweede keeper Nordin Bakker loopt af, maar Jonk wilde daar na de training niks over kwijt. Ook is er nog geen witte rook wat betreft de transfer van Marco Tol. Vorige week bevestigde technisch directeur Foeke Booy van Cambuur de komst van Tol, die een aflopend contract heeft in Volendam, maar de Volendamse verdediger ontkrachtte dat nieuws: "Ik heb nog nergens een krabbel gezet", reageerde hij dezelfde avond nog. Donderdagochtend na de training hield de verdediger (van onschuld) beide handen in de lucht, op de vraag of hij inmiddels al getekend heeft bij Cambuur. Of een eventueel contract van Tol bij Cambuur invloed zal hebben op zijn basisplaats, wilde Jonk niet zeggen. “Spelers weten intern wat de afspraken zijn. Als ze goede dingen laten zien en top fit zijn, kunnen ze spelen.” De wedstrijd FC Volendam - Helmond Sport begint om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio. Edward Dekker is de commentator.