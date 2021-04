Hard oordeel Jonk over FC Volendam: "Met dit voetbal niks te zoeken in de play-offs"

"Een kleuterklasgoal", zegt trainer Wim Jonk over de eerste goal die TOP Oss tegen FC Volendam maakte. Maar ook het wedstrijdbeeld gaf Jonk weinig reden tot een goed humeur. "We zijn nog lang niet zeker van de play-offs en hebben er met dit voetbal totaal niks te zoeken."

Trainer Wim Jonk is duidelijk over het spel van zijn ploeg in Oss - NH Sport/Edward Dekker