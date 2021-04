Slechte beurt FC Volendam in Oss

Volendam beleefde een zeer matige eerste helft op bezoek bij TOP Oss. Na een kwartier kwamen de gastheren op voorsprong via Livio Milts: 1-0. Hij profiteerde optimaal van geklungel in de Volendamse defensie. In de 35e minuut konden de bezoekers pas voor het eerst gevaarlijk worden. Franco Antonucci speelde zichzelf vrij en gaf voor op Samuele Mulattieri, die de bal niet kon koppen.

De tweede helft begon Volendam een stuk sterker met kansen voor Mulattieri (kopbal en schot) en Zakaria El Azzouzi (schotje). Hierna werd het niveau van de bezoekers een stuk minder. In de tegenstoot werd doelpuntenmaker Milts gevaarlijk. Joey Roggeveen kon de bal simpel keren. Via rechtsback Denso Kasius kreeg Volendam een kwartier voor tijd een grote kans. Hij werd diep gestuurd door El Azzouzi, maar zijn inzet werd weggewerkt.

Uit de daaropvolgende corner knikte invaller Giannis Iatroudis de bal op het doel, Bo Geens kon hem keren. In een fase waarin Volendam gelijk leek te maken, profiteerde Oss. Enkele minuten later werd de wedstrijd namelijk in het slot gegooid. Dennis van der Heijden mocht aanleggen voor een penalty na een overtreding van Roggeveen. De spits faalde niet: 2-0. In de slotfase kreeg Iatroudis een gigantische kans. De Griekse aanvaller faalde van dichtbij.