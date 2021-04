Jong Ajax-aanvoerder Regeer: "We moeten het eerder beslissen"

Jong Ajax speelde op tweede paasdag met 1-1 gelijk op bezoek bij Helmond Sport. Volgens Youri Regeer, de aanvoerder aan Amsterdamse zijde, had er meer in het vat gezeten. "We creëerden genoeg en hadden het eerder moeten beslissen."

Jong Ajax-aanvoerder Youri Regeer: "We hadden het moeten beslissen" - NH Sport / Frank van der Meijden

"Gezien het spelbeeld mogen we met 1-1 niet tevreden zijn. We krijgen genoeg kansen. Dit gebeurt ons te vaak dit jaar. De tegengoal was bovendien een persoonlijke fout", vertelt Regeer na afloop voor de camera van NH Sport. Assist bij de gelijkmaker De 17-jarige Regeer gaf de assist op de 1-1 van Naci Ünüvar. "Ik kreeg hem van de rechtsbuiten en ik ging vervolgens goed de diepte in. Ik kon de bal goed terugtrekken en Naci maakte hem mooi af", aldus Regeer. Tekst gaat verder onder de video

Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag: "Ik kan leven met het gelijkspel": "Ik kan leven met het gelijkspel" - NH Sport / Frank van der Meijden

Moeite met kansen afmaken Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag kon leven met het gelijkspel. "Het was een prima wedstrijd van onze kant. Helmond zit in een goede flow en die willen aanvallen. We hebben ze goed tegengehouden", analyseert Van der Gaag na afloop. "Het team is blijven voetballen na de openingstreffer en daarna kregen wij het overwicht", vervolgt de Ajax-trainer. "We hebben moeite met kansen afmaken, maar ik ben tevreden met wat de ploeg heeft laten zien." Aanstaande vrijdag 9 april komt Jong Ajax weer in actie. Dan spelen de talenten van de Amsterdammers de thuiswedstrijd tegen TOP Oss.

