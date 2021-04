Van kerk tot kazerne: de meeste huisartsen zijn klaar om te vaccineren

Noord-Hollandse huisartsen beginnen binnen nu en over twee weken met het vaccineren van patiënten tegen het coronavirus. Waar de ene arts alles op orde heeft, zijn er ook nog praktijken die naarstig op zoek zijn naar een geschikte ruimte om de vaccins te zetten. Met name het houden van voldoende afstand en het kwartier wachttijd na afloop van de prik, maakt dat er moet worden uitgeweken.

"Wat huisartsen merken nu ze daadwerkelijke kunnen gaan vaccineren, is dat het wel voeten in aarde heeft op het vaccinatieprogramma op te zetten", vertelt huisarts Carin Littooij op NH Radio. Ze is bestuurslid de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en gaat over de corona-aanpak. "We hebben te maken met de anderhalve meter afstand, de wachttijd na afloop. Dat is allemaal anders dan bij het geven van de griepprik bijvoorbeeld. Als je dus een wat kleinere praktijk hebt, kan het vaccineren niet in de praktijk plaatsvinden en moet er andere locatie worden gezocht." Kerk, sporthal of school Een aantal kleinere huisartsenpraktijken bundelen daarom hun krachten, en huren gezamenlijk een grote locatie. Zo laat een vrouw die vandaag gevaccineerd wordt, weten dat ze hiervoor naar de Augustinuskerk in Amstelveen moet. Volgens Littooij gebeurt dat vaker: "In mijn eigen praktijk heb ik dat anderhalve week geleden ook gedaan en zijn we uitgeweken naar een kerk. Alle huisartsen waren enthousiast en de patiënten vinden het leuk om elkaar op afstand te zien in de kerk. De kerk is dus een prima plan."

Vaccineren door huisartsen De patiënten die via de huisarts worden gevaccineerd vallen in de doelgroep 60-64 jaar, hebben een Body Mass Index (BMI) van hoger dan 40 of het Syndroom van Down. Er wordt geprikt met het AstraZeneca-vaccin.

Voor huisartsen die moeite hebben met het regelen van een vaccinatielocatie is er hulp. De LHV heeft een apart e-mailadres opgezet waar de artsen terecht kunnen met hun vragen. "Dan helpen we mee met kijken naar locaties. Het hoeft natuurlijk niet in een kerk. Het kan ook in een sporthal, gemeentelijke ruimte of school als er geen les wordt gegeven."

Volgens René Batenburg, huisarts in Huizen en medisch directeur van de RHOGO, de Regionale Huisarts Organisatie Gooi en Omstreken hebben de meest huisartsen in zijn regio inmiddels een geschikte locatie gevonden. "Huisartsen hebben hulp gekregen van de gemeente bij het zoeken naar geschikte priklocaties. Er wordt zelfs in brandweerkazernes gevaccineerd", aldus Batenburg. De huisarts vermoed deze week nog te beginnen met prikken. "Misschien vrijdag al, anders zaterdag voor sommigen. Maar vanaf volgende week maandag wordt er op de meeste plekken gevaccineerd." Volgens Batenburg was het zetten van de griepprik juist wel een geschikte proef. "Dat moest ook al op afstand. De wachttijd na afloop is het enige verschil."

Quote "We zien dat praktijken langer open zijn. Of dat ze in het weekend gaan vaccineren" Trudy Doodeman, Zorgkoepel west-friesland

Ook in West-Friesland zijn de meeste artsen startklaar, laat Zorgkoepel West-Friesland die de huisartsenzorg organiseert en ondersteunt weten. "We zien dat praktijken langer open zijn. Of dat ze in het weekend gaan vaccineren. Dat levert wel een extra druk op", aldus Trudie Doodeman van de Zorgkoepel. Vaccinatiestop Bij huisartsen wordt er geprikt met het AstraZeneca-vaccin. Sinds 2 april geldt er een vaccinatiestop bij dit vaccin voor mensen onder 60 jaar. Gistermiddag liet het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) weten er een mogelijk verband is tussen de zeldzame combinatie van trombose, een verlaagd aantal bloedplaatjes en het vaccin. Volgens het EMA wegen de voordelen van het vaccin wel op tegen de nadelen, iets wat huisarts Koen Verhart uit De Goorn al had verwacht. Volgens hem staat de telefoon nog steeds roodgloeiend bij de praktijk van mensen die heel graag langs willen komen voor een vaccinatie.

De Gezondheidsraad komt vandaag met een spoedadvies aan het ministerie van Volksgezondheid over het AstraZeneca-vaccin.