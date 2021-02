Huisartsen in de Noordkop gestart met vaccineren bewoners zorginstellingen

DEN HELDER - De komende weken zullen huisartsen in de Noordkop 60 zorginstellingen bezoeken om ongeveer 1.000 mensen te vaccineren. Het gaat dan vooral om ouderen en mensen met een beperking in kleinschalige woonvormen. Bij locatie de Lichtboei in Den Helder ging de operatie van start.

Willem van Hees, bewoner van de Lichtboei, kreeg vanmorgen de primeur. De oud-zeeman werd opgehaald van zijn kamer door een zorgmedewerker. "Zenuwachtig? Nee hoor! Ik heb vroeger op de koopvaardij gezeten. Dan was het jaarlijks raak", zegt hij als hij op weg is naar de speciaal ingerichte prikruimte in de eetzaal.

"We zijn heel blij dat we als eerste zorginstelling in de Kop van Noord-Holland dit kunnen doen", zegt Ylvie Verschoor van zorginstelling Tellus. "Het draaiboek ligt al een paar weken klaar en het vaccinatieteam heeft een online cursus gehad. We zijn dus goed voorbereid, maar het was een hele operatie."

Bijspringen

Vok Buur is een gepensioneerd huisarts uit Den Helder. Hij springt bij om te helpen bij het vaccineren. "Ik ben nu zes jaar met pensioen, maar ik ben blij dat ik iets kan doen om de sector te ondersteunen." Huisartsen zijn door het uitdelen van de griepprik wel gewend om grote groepen te vaccineren. Toch is dit even anders, vindt Buur: "De hele logistiek en organisatie is zo uitgebreid dat je dit er niet even tussendoor kan doen."

In andere regio's is de vaccinatie in zorginstellingen al een tijdje op gang gekomen. De Kop van Noord-Holland is duidelijk wat later aan de beurt. "Dat heeft te maken met de beschikbaarheid en de verdeling van de vaccins, maar ook met het aantal besmettingen in de regio", legt Ylvie Verschoor uit. "De tweede vaccinatie komt over twee weken, als alles natuurlijk goed gaat met de voorraden. Dan gaan we er weer zo hard tegen aan."