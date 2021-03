Samenwerking met huisartsen helpt coronapatiënten vijf dagen eerder uit ziekenhuis

HILVERSUM - Ziekenhuis Tergooi heeft de afgelopen vijf maanden opgenomen coronapatiënten gemiddeld vijf dagen eerder naar huis kunnen sturen. Dat lukte dankzij een samenwerking met huisartsen, die de patiënten in de laatste fase van hun herstel in de gaten houden.

Het ziekenhuis startte afgelopen november een samenwerking met regionale huisartsen, zodat die een deel van de coronazorg konden overnemen. Dat moest ervoor zorgen dat de doorstroom van coronapatiënten in het ziekenhuis sneller verliep en bedden dus sneller weer beschikbaar kwamen. Daarnaast konden patiënten dan ook eerder naar huis.

De huisartsen nemen nu de zorg voor coronapatiënten eerder over. Het gaat om coronapatiënten die normaal gesproken nog wel een paar dagen in het ziekenhuis hadden moeten blijven, maar nu onder begeleiding thuis zuurstof gebruiken en metingen uitvoeren. Een huisarts controleert de patiënten dagelijks. "Patiënten vragen ons vaak wanneer ze weer naar huis mogen, zeker omdat ze op een corona-afdeling liggen en geen bezoek mogen ontvangen. Het is heel erg fijn om dan te kunnen zeggen dat ze thuis verder mogen herstellen", zegt Tergooi-internist Karin Daemen.

Eerder naar huis

De samenwerking heeft er tot nu toe voor gezorgd dat 27 coronapatiënten gemiddeld vijf dagen eerder naar huis konden. Wel bleek dat patiënten wat langer zuurstof nodig hadden dan gedacht. Vooraf was ingeschat dat patiënten nog vijf dagen zuurstof nodig zouden hebben, maar dat blijkt gemiddeld zeven dagen te zijn.

Tergooi laat weten erg tevreden te zijn over de resultaten en zegt dat ook patiënten de nieuwe werkwijze fijn vinden.

Volgende stap

Met de ervaringen van de afgelopen maanden wil Tergooi nu een volgende stap zetten. Zo is het plan om, samen met huisartsen, een speciale app in te zetten om coronapatiënten thuis op afstand te volgen. Dat geldt voor stabiele patiënten die thuis in de gaten kunnen worden gehouden, maar ook om patiënten die achteruitgaan maar wel thuis verzorgd kunnen worden.

Dat geeft Tergooi naar eigen zeggen de kans om meer patiënten te helpen, omdat er in het ziekenhuis meer bedden beschikbaar blijven voor mensen die er ernstiger aan toe zijn.