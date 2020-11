Gooise huisartsen gaan coronazorg Tergooi deels overnemen: patiënten eerder naar huis

HILVERSUM - Gooise huisartsen gaan deels de zorg voor coronapatiënten overnemen van ziekenhuis Tergooi. Het gaat om patiënten die aan het begin van hun herstel staan en normaal gesproken nog in het ziekenhuis zouden moeten blijven, maar nu toch al naar huis mogen.

De samenwerking met de huisartsen moet er voor zorgen dat de doorstroom van coronapatiënten in het ziekenhuis sneller verloopt. Ook hoopt het ziekenhuis dat een snellere terugkeer naar huis het herstel van de patiënt zal bevorderen.

De coronapatiënten die eerder naar huis mogen, worden thuis bijgestaan door een huisarts in hun verdere herstel. "Hierbij is het van belang dat de thuissituatie zich daarvoor leent en er bijvoorbeeld een mantelzorger beschikbaar is. De huisartsen uit de regio hebben nu gezamenlijk besloten dit soort coronapatiënten graag te willen begeleiden hierbij. De patiënt dient thuis nog wel de benodigde zuurstof toegediend te krijgen en dagelijks door de huisarts gemonitord te worden", aldus Tergooi.

Leidraad

De medisch specialisten van Tergooi hebben een leidraad opgesteld. Daarmee moet het voor huisartsen duidelijk zijn hoe de verdere zorg van coronapatiënten verloopt. Huisartsen weten dan bijvoorbeeld onder welke voorwaarden de zuurstof kan worden afgebouwd en wanneer er met het ziekenhuis gebeld moet worden als de medische toestand van de patiënt toch achteruitgaat.

Tergooi is overigens niet het eerste ziekenhuis dat zo'n samenwerking aangaat met huisartsen. Vorige week werd al bekend dat dat ook in Amsterdam gebeurt.