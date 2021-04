Michel Butter loopt weer met lol dankzij de mountainbike: "Best wel een beetje gek"

In september vorig jaar gestopt met topsport en nu weer volle bak in training voor de marathon van Hamburg op 18 april. Michel Butter hervond het plezier in het hardlopen nadat hij met een groep maten fanatiek ging fietsen. "Ik vind het een ontdekking", aldus de 34-jarige Castricummer.

Het hoofd vond het genoeg en het lijf eigenlijk ook. Na twintig jaar topatletiek zette Butter weloverwogen een streep onder zijn rijke carrière. Eén van de weinige Nederlandse atleten die de marathon onder de 2 uur en 10 minuten had gelopen, vond dat het tijd was voor meer aandacht voor het gezin en zijn maatschappelijke loopbaan. En toch begon het enkele maanden geleden weer te kriebelen.

In Hamburg hoopt hij te voldoen aan de olympische limiet van 2 uur, 11 minuten en 30 seconden. Daarna moet blijken of hij ook daadwerkelijk naar Tokio mag. De situatie is totaal anders dan voorheen. "Het is natuurlijk wel gek: iemand die tien uur in de week fietst en een paar uur in de week loopt. Ik ben een werkende man die daarnaast sport en een gezin heeft. Maar ik ben gewoon benieuwd", zegt hij met een lach.