Michel Butter vreest na uitstel geen afstel van Hamburg Marathon

CASTRICUM - Omdat Hamburg dinsdag in lockdown is gegaan, is de Hamburg Marathon verplaatst van 11 naar 18 april. Castricummer Michel Butter hoopt straks in de Noord-Duitsland 'gewoon' aan de start te staan. "Nartuulijk kan het zijn dat-ie helemaal niet doorgaat, maar daar ben ik niet mee bezig. Dat zou een verkeerde focus zijn."