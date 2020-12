Het sportmoment van Edward Dekker: atleet Michel Butter stopt ermee

CASTRICUM - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? In aflevering 1 trapt eindredacteur Edward Dekker af.

Edward Dekker (l) en Michel Butter - NH Sport/Erik-Jan Brinkman - ANP/Olaf Kraak

"Als je, zoals ik, lang bij een regionale omroep werkt, groei je als het ware met bepaalde sporters mee. Simpel omdat je ze als talent een keer hebt ontmoet en daarna in de rest van hun loopbaan bent blijven volgen en talloze malen hebt geïnterviewd. Voor mij is atleet Michel Butter zo iemand." Onverwacht "In september van dit jaar maakte hij bekend te stoppen met atletiek. Geen Olympische marathon voor hem. Ik zocht hem onder zomerse omstandigheden thuis op. In zijn achtertuin vertelde hij waarom hij na zoveel jaar een streep onder zijn topsportleven zet. Voor mij tamelijk onverwacht, maar zoals hij vertelde weloverwogen." Tekst gaat verder onder de video

Michel Butter zwaait in Egmond af - NH Sport/Edward Dekker

"Er waren drie momenten per jaar dat ik Michel eigenlijk altijd tegenkwam. Bij de Egmond halve marathon, de Dam tot Damloop en de Amsterdam Marathon. Uiteraard op de wedstrijddag, maar ook in de aanloop naar die evenementen toe. Altijd had hij wel een goed verhaal. Gedreven, enthousiast en ook geïnteresseerd in mijn werk." "Die trainingen filmen waren wel altijd een uitdaging. Rennend met statief en camera over de atletiekbaan van Castricum of door het heuvelachtige bos van Bakkum. Filmend vanuit de achterbak van een auto of klimmend in een boom voor een mooi shot van bovenaf. Topsport, maar dan van de andere kant." Tekst gaat verder onder de tweet

Quote "Die trainingen filmen waren altijd wel een uitdaging. Topsport, maar dan van de andere kant" Eindredacteur NH Sport Edward dekker

Marathon van Londen "Eén keer sprak ik hem in het buitenland. In Londen 2019 waar ik was vanwege de Champions League-wedstrijd Tottenham Hotspur - Ajax. Hij liep daar de marathon, maar die liep vanwege fysieke problemen uit op een teleurstelling. Toch lukte het om hem daar, op een steenworp afstand van de Tower Bridge, voor de camera te krijgen en deed hij zijn verhaal. Afsluitend zeiden Michel en zijn coach Guido Hartensveld met een knipoog, maar gemeend: 'Hopelijk doet Ajax het dinsdag beter'." Tekst gaat verder onder de video

Michel Butter na zijn gestaakte marathon van Londen - NH Sport

Afscheid "In zijn tuin in Castricum droomde Michel van een mooi afscheid bij de Egmond halve marathon. Nog één keer lopen en genieten met alle mensen uit de hardloopsport die hem dierbaar zijn. Dat corona wel eens spelbreker zou kunnen zijn, wisten we allebei."

Quote "Michel droomde van een mooi afscheid in Egmond. Dat corona wel eens spelbreker zou kunnen zijn, wisten we allebei" Eindredacteur NH Sport Edward Dekker

"Inmiddels zitten we midden in een lockdown en is er een streep door Egmond en dit afscheid gezet. Hopelijk komt het er later in 2021 alsnog van, bijvoorbeeld bij de Dam tot Damloop. Misschien nog één keer die Damloop vanuit Zaandam in tegenovergestelde richting lopen om vervolgens net op tijd vanuit het startvak in Amsterdam weer terug te gaan? Michel bedankt, het ga je goed!"