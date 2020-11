Afzwaaiende Butter: "Wil graag nog één afscheidswedstrijd lopen"

CASTRICUM - Michel Butter nam afgelopen september het besluit om te stoppen met topsport. De atleet uit Castricum had graag in januari afscheid willen nemen bij de Egmond Halve Marathon maar zag deze wedstrijd geannuleerd worden. Butter wil hoe dan ook nog tijdens een wedstrijd afscheid nemen.

"Egmond is echt mijn thuiswedstrijd. Zeven kilometer van mijn huis is de start en de wedstrijd komt nagenoeg langs mijn huis", vertelt een teleurgestelde Butter tegen NH Sport. "Het had het ideale en gewenste afscheidspodium geweest."

Butter wil echter niet in stilte afscheid nemen. "Ik wil zeker nog ergens een afscheidswedstrijd lopen, maar voorlopig is die er gewoon niet. We moeten wachten tot het moment daar is dat alles weer kan. Daarna gaan we kijken wat de beste optie is", aldus de 35-jarige Castricummer.