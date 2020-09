Gestopte atleet Michel Butter: "Ik denk dat het goed is dat het niet meer om mij draait"

Butter: "Evenement na evenement ging vanwege corona niet door. Ik trainde nog wel gewoon door, maar het niveau werd wat minder. Ik moest maatschappelijke keuzes maken en ben een eigen onderneming gestart. Ik probeerde de balans te bewaken, alleen merkte ik dat het overal wat procentjes minder werd. Dan leg je met Guido (Hartensveld, trainer, red.) de kaarten samen op tafel om te kijken hoe de kansen voor een topklassering op de Spelen zijn. Daar moesten we reëel in zijn: dat lag er niet goed bij."

Topmarathons

Zijn persoonlijk toptijd op de marathon liep Butter in 2012 in Amsterdam in 2 uur 9 minuten en 58 seconden. In hetzelfde jaar eindigde hij in de Major Marathon van Boston onder zware omstandigheden op de zevende plaats. In 2017 overtrof hij dit huzarenstukje door in New York met de besten mee te gaan en finishte hij als zesde. Twee keer werd Butter Nederlands kampioen op de 42,195 kilometer: in 2011 en 2018. Zijn missie om naar de Spelen te gaan strandde twee keer jammerlijk.

De atleet, die ook op de kortere afstanden flink wat nationale titels veroverde, vindt dat nu de tijd gekomen is om zich op het leven na de sport te storten. Dat betekent meer tijd voor zijn vrouw en twee kinderen. "Alles stond in het teken van mij en ik denk dat het goed is dat het niet meer om mij draait."