Haarlemse Horeca Academie moet dreigend personeelstekort in sector opvangen

De horeca ligt vanwege de coronacrisis al maandelang op z'n gat. In horecastad Haarlem werkten voor de crisis ongeveer 6.000 mensen in de sector. Naar schatting heeft de helft daarvan inmiddels ander werk gevonden. Als de horeca weer open mag, dreigt er dan ook een groot tekort aan personeel. Om iedereen straks toch van dienst te kunnen zijn, is daarom de Haarlemse Horeca Academie opgericht.

"Tel daarbij op de concurrentie van het strand en je hebt straks als we weer open mogen, een uitdaging", zegt Hildo Makkes van der Deijl, horecaondernemer en initiatiefnemer van de Haarlemse Horeca Academie. "Samen met restaurant Zuidam, IJssalon Tante Saar, Proeflokaal In Den Uiver en loopbaanontwikkelingsplatform De Kansacademie hebben we dit opgezet."

"Ja, ik vind dit heel spannend. Ik had de eerste lockdown al eens meegedraaid in de zorg en dat beviel zo goed dat ik nu helemaal de overstap heb gemaakt. Maar ik moest er wel goed over nadenken", vertelt hij.

Richard van der Splinter is een van die barmannen die de horeca heeft verlaten. Hij werkte tweeëntwintig jaar achter verschillende Haarlemse togen en is nu begonnen aan een omscholingstraject; hij wordt zorgmedewerker.

"Niet iedereen is geschikt om in een sterrenrestaurant te werken en niet iedereen wil in een volkscafé staan"

Het werven gebeurt door de wensen van een toekomstig werknemer af te stemmen op de behoeftes van de zaak. Hildo: "Niet iedereen is geschikt om in een sterrenrestaurant te werken en niet iedereen wil in een volkscafé staan. Dus daar kijken we bewust naar.”

Op de vraag of zo’n academie wel nodig is aangezien er al opleidingen zijn zegt Hildo: "Dat is zeker nodig. Met name omdat de communicatie tussen partijen als het UWV, de gemeente en andere opleidingsinstituten beter kan. Die weten elkaar niet altijd even goed te vinden en hopelijk kunnen wij daarbij ondersteunen en vinden zo meer mensen de weg naar de horeca."

“De horeca is een prachtig mooi vak. Het is ontzettend leuk om mensen het naar de zin te maken, met collega’s hard te werken en om daarna ’s avonds nog even sluitdrankje te drinken", vertelt hij met een glimlach.

Gasten verwennen

Richard zit ondertussen zijn nieuwe rooster te bekijken en weet wel wat hij gaat missen aan het werken in de horeca: "Het was hard werken, maar wel gezellig. Vooral de nazit natuurlijk. Als de bar dicht was nog even een drankje doen met collega's, dat was het leukst. Maar bovenal de mensen verwennen met mooie producten. Dat ga ik missen. Alleen dat ik niet meer tot diep in de nacht hoef te werken, vind ik fijn. Ik ben uiterlijk 23.00 uur klaar. Kan ik mooi nog even de kroeg in", vertelt hij met een lach.