Politiek wil weer meer hulp voor horecaondernemers: "Grotere terrassen komende drie jaar"

Met de grotere terrassen zouden de Hilversumse horecaondernemers de komende drie jaar meer gasten moeten kunnen ontvangen en daarmee dus meer omzet moeten kunnen draaien. Dat is voor de horecaondernemers broodnodig nu ze zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis. De horeca is nog altijd dicht als gevolg van de strenge lockdown. "Het is van belang dat we de economie straks weer met een extra boost kunnen opstarten", zo menen de fracties.

Als de terrassen straks weer open mogen, moet de gemeente Hilversum de regels voor terrassen een stuk versoepelen, zo menen de partijen. Hilversum moet niet alleen toestaan dat er de komende jaren grotere terrassen rondom de horecazaken staan, maar zou meteen ook moeten bepalen dat horecaondernemers daar niet een veel hoger bedrag aan precariobelasting - de belasting die ondernemers betalen voor het gebruik van de openbare ruimte - hoeven te betalen.

Of het voorstel van de Hart voor Hilversum, D66, VVD en Hilversums Belang het haalt, zal woensdag blijken als de gemeenteraad vergadert. Toch lijkt dat slechts een formaliteit: de partijen hebben samen een meerderheid in de raad.

Meer steun

De Hilversumse PvdA-fractie komt woensdag ook met een voorstel om de Hilversumse samenleving 'een vliegende start te geven na de lockdown'. Dat gaat verder dan horeca alleen: de sociaaldemocraten komen met veertien punten om Hilversummers, ondernemers en lokale organisaties uit de coronacrisis te helpen.

De PvdA-fractie steunt de plannen voor steun aan de horeca, maar stelt dat er meer hulp nodig is. "De hele samenleving gaat gebukt onder deze crisis", aldus de partij. "Het onderwijs, kwetsbare groepen, mensen die in de financiële problemen zijn gekomen, het verenigingsleven, winkeliers én de horeca-ondernemers zonder terrasruimte hebben ook extra steun nodig in deze tijd."

De PvdA wil dat er stappen worden gemaakt op het gebied van schuldafhandeling, werkloosheid, het ondersteunen van het verenigingsleven, het tegengaan van leegstand, meer woningen voor kwetsbare groepen en ouderenwerkers om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.