Horecaondernemers teleurgesteld nu terrassen toch niet open mogen

Twee weken geleden leek er dan eindelijk een stip aan de horizon te zijn voor de horecaondernemers, de terrassen zouden mogelijk met Pasen weer open kunnen gaan. Helaas bleek tijdens persconferentie dat er toch geen versoepelingen mogelijk zijn voor de horeca. De bloemetjes mogen weer naar binnen, want de terrassen blijven dicht.

Len van der Meij, eigenaar van café Goos is teleurgesteld, maar zag het al wel aankomen. Twee weken geleden zette hij zijn tafeltjes vol enthousiasme buiten, maar die moet hij weer opruimen: "We schuiven het nu even een paar weken op, maar het enthousiasme blijft erin", aldus Len.