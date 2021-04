Horeca 'knokt' voor nieuw personeel: hoop op heropening zorgt voor massale zoektocht

Ruim een derde van de horeca-ondernemers vreest dat het niet mee zal vallen om genoeg personeel te vinden om weer op volle toeren te kunnen draaien, als het weer volgens de coronaregels mag. Dat blijkt uit een rondvraag die de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland heeft gedaan. Een deel van de medewerkers is aan de slag gegaan in andere branches en het is lastig om ze weer terug te vinden.

Koks voor in de keuken, of mensen voor in de bediening op het terras: ondernemers zijn voor allerlei plekken in hun restaurants op zoek naar nieuwe aanwas. "We hebben meerdere vacatures open staan", zegt Frank Loois van eetcafé de Gulle Graef in Hilversum.

Hij heeft de afgelopen week al wel wat plekken weer in kunnen vullen, waaronder die voor een nieuwe chef-kok. "Maar ik ben nog op zoek naar medewerkers in de bediening, mensen die willen helpen in het bezorgen en de afwas."

Ploeg compleet

Dat de horeca nu al op zoek is naar nieuw personeel, zorgt dan misschien nu voor meer kosten. Maar als ze eenmaal weer open mogen, willen ze wel zo snel mogelijk het team weer compleet hebben. "We moeten gewoon erop inspelen", legt Simon van Mourik van het Kompas in Loosdrecht uit.

"We zijn wel enigszins een seizoenstent, het wordt hier in de zomer gewoon normaal gesproken, als we open mogen, heel druk. Dan kan ik niet op de dag zelf al het personeel erbij gaan regelen. Dat moet ik echt nu gaan doen."