Rechtbank beslist: Dennis D. mag zwangere vriendin niet bijstaan en blijft vastzitten

ANNA PAULOWNA - De rechter heeft het verzoek van Dennis D. (31) om zijn voorlopige hechtenis te schorsen, afgewezen. Hij kan daarom niet bij zijn zwangere vriendin en straks pasgeboren baby zijn. D. wordt met zijn vader en oom verdacht van het opzetten en runnen van een drugslaboratorium in Anna Paulowna.

D. werd in december met zijn vader en oom (beiden 60 jaar) aangehouden, tien maanden na de ontdekking van het drugslab aan de Veerweg in Anna Paulowna. In het laboratorium bleek op grote schaal amfetamine te worden geproduceerd. Afgelopen vrijdag stonden ze bij een regiezitting voor de rechter.

Tijdens de zitting zeiden de verdachten niet veel over de zaak. Wel vroeg D. om zijn voorlopige hechtenis op te schorten. D. heeft slaapproblemen doordat er spanningen en complicaties spelen bij zijn zwangere vriendin. Hij krijgt daarvoor slaapmedicatie. "Ik wil graag bij mijn vriendin zijn. Al zou ik over een half jaar toch weer terug moeten naar de gevangenis, dan is dat zo. Maar dan kan ik er nu tenminste voor haar en ons kind zijn", zei hij toen.

Geen goed idee

De officier van justitie vond het vrijdag al geen goed idee en acht een groot herhalingsgevaar. "Het drugslab in Anna Paulowna is niet alleen lang open geweest, D. heeft er grote verdiensten mee gemaakt en heeft op een geraffineerde wijze geld witgewassen. Hij zat stevig ingebed in de criminaliteit. Dit was geen kleine jongen."

De rechter is daar in meegegaan en heeft het verzoek tot schorsing afgewezen. Over het horen van meer getuigen en andere wensen van de advocaten wordt op 15 april uitspraak gedaan.