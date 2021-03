OM: 'D. geen kleine jongen, verdiende veel aan drugslab en werkte geraffineerd'

ANNA PAULOWNA - Zijn zwangere vriendin ervaart veel spanningen en heeft zwangerschapscomplicaties door de aanhouding en vastzetting van Dennis D. (31) uit Badhoevedorp. Zijn advocaat verzocht daarom zijn voorlopige hechtenis te schorsen, zodat hij haar kan steunen en bij de bevalling kan zijn in mei. D. wordt met zijn vader en oom verdacht van het opzetten en runnen van een drugslaboratorium in Anna Paulowna.

NH Nieuws

D. werd in december met zijn vader en oom (beiden 60 jaar) aangehouden, tien maanden na de ontdekking van het drugslab aan de Veerweg in Anna Paulowna. In het laboratorium bleek op grote schaal amfetamine te worden geproduceerd. D. zit nog vast, de andere twee zijn voorlopig weer op vrije voeten. Het drietal verscheen vandaag voor de rechter in een regiezitting over de zaak, waarin de status van het onderzoek werd besproken. De verdachten vertelden nog weinig, wel bevestigde D. - die tijdens de zitting door drie agenten werd bewaakt in de rechtszaal - het verzoek van zijn advocaat Nancy Dekens. Door de spanningen bij zijn zwangere vriendin slaapt hij slecht en krijgt hij slaapmedicatie. "Ik wil graag bij mijn vriendin zijn. Al zou ik over een halfjaar toch weer terug moeten naar de gevangenis, dan is dat zo. Maar dan kan ik er nu tenminste voor haar en ons kind zijn." Zijn advocaat hekelt het feit dat D. pas in december werd aangehouden, terwijl in februari het drugslab werd opgerold. "Als hij eerder was aangehouden, was de baby nooit gekomen."

De Officier van Justitie (OvJ) zag de schorsing niet zitten: "Ik acht een groot herhalingsgevaar. Het drugslab in Anna Paulowna is niet alleen lang open geweest, D. heeft er grote verdiensten mee gemaakt en heeft op een geraffineerde wijze geld witgewassen. Hij zat stevig ingebed in de criminaliteit. Dit was geen kleine jongen." De bewijzen zijn talrijk, vindt hij: "Hij heeft onder andere 4.000 euro aan de zoon van een van corruptie beschuldigde politieagent gegeven." De late aanhouding van D. weidt de OvJ onder meer aan het eerst gedegen onderzoek willen doen en later aan de coronacrisis. "We wilden hem al in september aanhouden, maar toen liepen de coronabesmettingen in rap tempo op." Torremolinos D. wordt, naast het opzetten en runnen van het drugslab, ook verweten op grote schaal geld te hebben witgewassen door de aankoop, met crimineel geld, van auto's, jetski's en (de verbouwing van) appartementen in het Spaanse Torremolinos. Zijn oom, die zijn hoofd schudt als hij de beschuldigingen aan het adres van zijn neef hoort, wordt daarnaast beschuldigd van valsheid in geschrifte en het misleiden van de Belastingdienst. Twee weken geleden werd de 51-jarige Peter van der T. uit Delft veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens het opzetten van drugslabs en het produceren van de drugs in Huizen en ook in Anna Paulowna. Van der T. lijkt volgens de OvJ de link met D. te zijn. Zij zouden contact met elkaar hebben gehad. In een verborgen ruimte in de bedrijfsbus van D. zat een cryptotelefoon verstopt die door hem zou zijn gebruikt.

Lees ook Gooi Cel geëist tegen 'sleutelfiguur' op drugsmarkt