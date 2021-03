Bierbrouwer George drinkt amper bier door diabetes: “Moet het volgende dag bekopen”

HOORN - De dag dat hij zijn bierbrouwinstallatie liet plaatsen in zijn eigen sportcomplex in Hoorn kreeg George Gregoire te horen dat hij diabetes had. "Anders had ik het waarschijnlijk ook niet gedaan", zegt hij. Als hobbybrouwer heeft hij een professionele installatie staan. "Een brouwer die weinig bier drinkt, dat vind ik net aan." Verslaggever Sander Huisman gaat op pad om te kijken bij het brouwproces en komt erachter dat een sportcomplex een heel logische plek is voor een bierbrouwerij.

De gangen van sporthal de Vredehof in Hoorn ruiken naar de ingrediënten van het brouwproces: "De meeste mensen vinden dat vies, die hebben zoiets: gadverdamme, hij is weer aan het brouwen", aldus George. Maar toch was dit een logische plek: een bierbrouwerij in het sportcomplex waar hij al 20 jaar eigenaar van is. "Anders moet ik iets gaan huren en dit kost niks." Op de dag dat hij overstapte van brouwen in zijn huiskamer naar deze professionele installatie, kreeg George te horen dat hij diabetes had. "Ik heb ook neuropathie, bijvoorbeeld in mijn voeten heb ik daar behoorlijk last van", vertelt George met spijt in de stem. Als hij meer dan één biertje drinkt, dan voelt hij dat de volgende dag aan zijn voeten. "Ik sport bijna dagelijks, dat is voor mij zeker belangrijker dan het biertje." Artikel gaat verder onder de foto

George Gregoire in zijn brouwerij in sportcomplex Vredehof in Hoorn - Sander Huisman / WEEFF

Ondanks dat houdt hij het brouwen zeker aan tot zijn pensioen. "De ander puzzelt, ik heb mijn eigen brouwerij." Geoge haalt niet alleen voldoening uit een goed biertje maken, maar ook het fysiek bezig zijn en slepen met zakken vol ingrediënten spreekt hem aan. "Dus het is eigenlijk niet zo gek dat de brouwerij in een sportcomplex zit?", vraagt Sander aan George. "De ideale combinatie!", antwoordt hij.