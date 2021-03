Nog even nagenieten: megaoperatie AZ-dak in anderhalve minuut

ALKMAAR - Het was een knap staaltje hijswerk gisteren bij het stadion van AZ. Een boogconstructie van 170 meter lang en 600 ton zwaar werd met militaire precisie op de juiste plek in het stadion gehesen. Om nog even na te genieten van dit hoogstandje maakte mediapartner Alkmaar Centraal een timelapse van de megaoperatie.

De zogenoemde mega truss werd in ruim twee uur op twee funderingen aan de rand van het stadion geplaatst. De boogconstructie moet uiteindelijk het dak van de hoofdtribune dragen. Op 10 augustus 2019 stortte een deel van het dak van AZ-stadion in. Niemand raakte gewond, maar de ravage was groot. Na onderzoek bleek dat een ontwerpfout de belangrijkste oorzaak was. Tekst gaat verder onder de video

Algemeen directeur Robert Eenhoorn over dak-operatie bij AZ - NH Nieuws

NH Sport was gisteren aanwezig bij de operatie van het AZ-dak en sprak met algemeen directeur Robert Eenhoorn. "We zullen nu de komende tijd iedere keer echt verandering zien. Daardoor krijgen we steeds meer gevoel bij het eindresultaat. Ze zeggen altijd 'bloemen bij de finish', maar ik denk dat we vandaag wel een hele belangrijke stap hebben gezet."

