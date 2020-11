Onderzoeksraad presenteert rapport ingestort dak AZ-stadion

ALKMAAR - Te dunne lassen, ontwerpfouten en stormschade: dit zijn de eerder bekende oorzaken van het instorten van het Alkmaarse voetbalstadion. Blijven die conclusies overeind? Wie liet er steken vallen? En wat zijn de aanbevelingen om dit in de toekomst te voorkomen? Vandaag moet daar duidelijkheid in komen als d e Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) haar bevindingen presenteert.

"We willen achterhalen wat er is gebeurd. We denken dat er veel veiligheidswinst te boeken is en dat er lessen te leren zijn. Niet alleen voor het AZ-stadion, maar voor de sector in den brede", stelde een woordvoerder van de raad daags na het deels instorten van het dak.