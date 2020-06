Gemeenteraad Alkmaar unaniem: tien miljoen euro voor bouw AZ-dak

AZ ontvangt het bedrag in de vorm van een lening, waar de gemeente garant voor staat. "Zoals eerder gemeld, zijn we ontzettend blij dat de Gemeente Alkmaar ons op deze manier wil steunen", meldt algemeen directeur Robert Eenhoorn op de website van de Alkmaarders. "De bouw aan het nieuwe dak is inmiddels begonnen en daarmee zetten we als club een grote stap vooruit."

Het college van burgemeester en wethouder hecht veel waarde van het maatschappelijk belang van de voetbalclub in de regio. "Met het instorten van het dak en de Corona-crisis kreeg AZ twee stevige tegenvallers te verwerken", reageerde Pieter Dijkman, projectwethouder van de gemeente Alkmaar. "Wij kunnen met deze steun bijdragen aan een mooi en veilig stadion voor de vele voetballiefhebbers en daarmee ook aan de toekomst van AZ