Bijna D-day voor dak AZ-stadion

ALKMAAR - Als de weergoden het toelaten, wordt woensdag de enorme boogconstructie op het AZ-stadion gehesen. In augustus 2019 stortte een deel van het dak in tijdens een storm. De afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt om het stadion weer van een dak te voorzien. NH Nieuws zendt de plaatsing van de mega truss live uit.