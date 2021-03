AZ heeft weer een dak boven het hoofd, hijsklus geslaagd

ALKMAAR - Voetbalclub AZ is weer onder de pannen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van een nieuw dak. Vanochtend bereikten de werkzaamheden een climax, toen de enorme boogconstructie succesvol boven de hoofdtribune werd gehesen.

De enorme witte boogconstructie is 170 meter lang en weegt 600 ton. De zogenoemde 'mega-truss' ziet er niet alleen spectaculair uit. Hij is vooral nuttig, want hij draagt het dak boven de hoofdtribune. In augustus 2019 stortte een deel van het dak in tijdens een storm.

De constructie werd door middel van twee kranen op het stadion gehesen. Op het stadion keken medewerkers of de constructie goed over het gebouw heen kwam. “Ook of ‘ie over het reclamebord heen kan”, zegt de bouwer.

Die geeft ook toe dat het ondanks alle voorbereidingen best een spannende klus voor hen is. "Het wordt allemaal goed berekend en getekend, maar het blijft altijd een spannend moment of het lukt zoals je het gepland hebt."