Gids Peter (70) is verliefd op zijn stad, maar rondleiden kan door corona niet

ALKMAAR - Al jaren leidt Peter de Rover toeristen rond in zijn geboortestad. Tot corona toesloeg dan. De twaalf vrijwillige gidsen van Gilde Alkmaar kunnen al maanden geen groepen meer gepassioneerd vertellen over bijvoorbeeld de Waagtoren. Dat is extra zuur nu het toeristenseizoen begint. "We oefenen nu maar in tweetallen met elkaar, zodat we het wandel en gidsgevoel houden."

De Rover is coördinator van een club van twaalf, voornamelijk gepensioneerde hobbyisten die Alkmaar een heel warm hart toedragen. "We kennen alle gebouwen, buurten, we kennen de cultuur hier en dat vinden de toeristen leuk om te horen." Al negen jaar leidt hij mensen rond door de stad.

De campings en huisjes zijn vooral in trek bij Nederlanders die de vakantie in eigen land gaan doorbrengen. De boekingen in hotels blijven nog wel achter door het wegblijven van de Duitsers. Sommige hotels gaan vanaf het paasweekeinde slechts voor een deel open.

Uit een inventarisatie door NH Nieuws blijkt dat vooral de campings en vakantieparken komend seizoen nog maar weinig last hebben van de crisis. In de kustdorpen is voor de paasdagen bijna alles volgeboekt en ook voor de mei- en zomervakantie stromen de boekingen binnen.

De toerismesector in de regio mikt het komend seizoen nog volop op bezoekers uit eigen land en zelfs uit de omgeving, laat directeur van toerismebureau Hart van Noord-Holland Ger Welbers weten aan NH Nieuws. "Streekproducten, stadswandelingen en fietsroutes door de polder of duinen staan bovenaan. Veel hangt ook af van wanneer de toeristen uit België en Duitsland weer kunnen komen."

Digitale stadswandelingen zijn sinds corona erg populair in grote steden in de provincie. Na Amsterdam en Haarlem, heeft Alkmaar nu ook de Stadswandeling072. "Ik liep hem in Amsterdam en dacht: dit wil ik ook organiseren", aldus de initiatiefnemer Naomi Hartog (30).

Samen met haar moeder, die werkt in Alkmaar, runt ze de Instagram-pagina. Je kan je met maximaal twee mensen tegelijk inschrijven op verschillende wandelroutes in het centrum, maar ook in Schoorl.

Je krijgt dan een route gestuurd naar je telefoon, zodat je zelfstandig kan wandelen en langs lokale ondernemers komt om wat eten of drinken te kopen. "Inmiddels hebben duizenden mensen, verspreid over drie maanden, al meegelopen", aldus Hartog.

Beginnen waar je wil

De Rover van Gilde Alkmaar wil niet aan een digitale rondleiding. "Met een gids wandelen is juist onze kracht. Je kan bij ons een startpunt kiezen: als jij bij het station wil beginnen, of wil eindigen bij je oma's huis, is dat allemaal goed. Dan vertellen we ook nog wat over die wijk. Ook het contact tussen de gids en de groep is juist leuk."

Hij wacht daarom de eventuele versoepelingen voor komend toerismeseizoen gewoon af. "We hebben ook geen winstoogmerk, dus het is voor ons vooral jammer dat we onze passie niet meer kunnen uitvoeren. Het geld hebben we niet nodig. Hopelijk kunnen we over een tijd alsnog wat groepen rondleiden", aldus De Rover.