Glühwein-wandelingen gaan ook tijdens lockdown door: 'Supporten locals nu de focus'

AMSTERDAM - Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is het de vraag of het Amsterdamse fenomeen glühwein-wandelingen deze winter nog toekomst heeft. De maximale groepsgrootte is beperkt tot maximaal twee personen, en omdat die ook nog eens onderling op anderhalve meter afstand moeten blijven, is de charme van het uitje niet als vanouds. Toch blijven initiatiefnemers Puk Vorstermans en Henriëtte Alting van Geusau de Glühwalk vooralsnog organiseren, zij het in een andere vorm.

Op de Instagram-pagina van de Glühwalk worden de nieuwe spelregels uitgelegd. Zo is de maximale groepsgrootte teruggebracht naar twee personen en wordt deelnemers op het hart gedrukt om door te lopen als er meer dan tien mensen in de rij staan. Maar de belangrijkste verandering is misschien wel dat de organisatoren deelnemers oproepen om hun drankje of hapje thuis op te drinken of te eten.

Sinds november organiseren Puk Vorstermans en Henriëtte Alting van Geusau in Amsterdam-Oost en -West glühwein-wandelingen. Het fenomeen groeide uit tot een groot succes. Maar nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt, moeten de organisatoren op zoek naar een nieuwe vorm. In overleg met de deelnemende kroegen hebben ze een oplossing gevonden.

Niet meer op straat drinken

"We hebben de Glühwalk in een ander jasje gestopt, de focus ligt voor deze periode dus niet op de glühwein maar extra op het supporten van de locals, iets wat je kunt doen terwijl je een ommetje maakt in je eigen buurt", vertelt Puk Vorstermans in het programma Spitstijd op NH Radio. "Nu stimuleren we voornamelijk om lekker je drankje en je hapje mee naar huis te nemen, en dus niet om het op gaan drinken op straat, dat past niet meer in de tijd waarin we nu zitten", vult Henriëtte Alting van Geusau aan.

"De motivatie om alles goed te laten verlopen is hoger dan ooit, juist omdat de mensen depressief worden van het thuiszitten en zich eenzaam voelen. Een uurtje naar buiten is gezond, je steunt de ondernemers in je buurt, je gaat weer naar huis en toch heb je even iets van sociaal contact gehad wat ook erg belangrijk is in deze tijd", laten de organisatoren weten.

'Alleen maar goede intenties'

"Vanuit ons, de ondernemers en de walkers, zoals we onze deelnemers noemen, zijn er alleen maar goede intenties en werd er voor de nieuwe maatregelen al genoeg afstand gehouden, maar ook ná deze nieuwe maatregelen zullen wij hier erg op blijven letten en zijn wij er honderd procent zeker van dat dit ook mogelijk is. Iedereen voelt zich verantwoordelijk om dit in goede banen te leiden."

Of de animo tijdens de huidige lockdown net zo groot is als de afgelopen weken moet nog blijken. Als het wel druk wordt, is het de vraag of de horeca-ondernemers kunnen voorkomen dat er geen samenkomsten van drinkende groepjes mensen ontstaan, die in de nabijheid van de kroeg blijven hangen. Als dat wel gebeurt, zou dit wel eens het laatste Glühwalk-weekend kunnen zijn.

Kijk hieronder naar een reportage over de Glühwalk, zoals die vorige week nog plaatsvond: