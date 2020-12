Populaire Glühwalk geeft horeca lucht en biedt jongeren een veilig uitje

AMSTERDAM - Toen Puk Vorstermans en Henriëtte Alting van Geusau begin november op het idee kwamen om een Glühwalk te organiseren en op instagram te zetten, hadden ze niet kunnen bedenken dat het zo’n succes zou worden. Inmiddels is het fenomeen uitgeroeid tot een belangrijk alternatief voor jongeren om toch een veilig een uitje te hebben. En ook de horecaondernemers doen er alles aan om zichzelf op de kaart te zetten. Ondertussen kijkt de gemeente met argusogen mee.

"We zagen hoe zwaar onze stamkroegen het hadden en daar wilden we wat aan doen", vertelt Puk Vorstermans. "We zochten naar een oplossing die buiten was, waarbij de mensen in beweging blijven en niet ophopen bij een locatie. En toen kwamen wij op het Glühwein-idee. Zodat de mensen een rondje lopen langs hun favoriete kroegen, hun handen kunnen warmen aan de glühwein en vervolgens gewoon weer doorlopen", vertellen de initiatiefnemers. Verslaggever Robbert Bianchi ging samen met de initiatiefnemers mee met de Glühwalk in Amsterdam-West. Kijk hieronder de reportage:

Puk Vorstermans en Henriëtte Alting van Geusau organiseren de populaire Glühwalk in Amsterdam-West - NH Nieuws

Niet blijven hangen! De instagrampagina Glühwalk heeft inmiddels bijna 4.000 volgers. Er zijn routes in Stadsdeel Oost en West. Er is geen vast beginpunt en deelnemers bepalen zelf hoe ze lopen. Op de pagina worden de mensen opgeroepen om afstand te bewaren, niet te blijven hangen en niet met meer dan vier personen op stap te gaan. De wandelingen vinden plaats op donderdag tot en met zondag tussen 16.00 en 20.00 uur.

Netjes in de rij voor cafë Helmers - NH

Ondertussen kijkt de gemeente met argusogen naar de Glühwalk. Maar vooralsnog lijkt het gedoogd te worden, mits iedereen zich houdt aan de regels. Er zijn al kroegen tijdelijk gesloten, omdat ze bijvoorbeeld glühwein in bekers verkochten, zoals café De Duvel.

"Iedereen vindt het zo leuk dat het kan en willen ook dat het blijft bestaan. Dus iedereen heeft er begrip voor en loopt gewoon heel netjes door", vertelt Maxim Carton van Café Helmers. Vanwege de regels verkoopt hij de glühwein alleen in gesloten flesjes en houdt hij goed in de gaten of er niemand blijft plakken.

Alleen in gesloten flesjes mag Glühwein verkocht worden

Puk en Henriëtte worden nu aan alle kanten benaderd door kroegen die mee willen doen aan de Glühwalk, maar ze houden het klein. "Wij verdienen er geen geld aan en doen het alleen om de kleine kroegen te helpen in deze moeilijke tijd. Ook werken we alleen met kroegen die echt laten zien dat ze het veilig doen", vertelt Henriëtte. "Als er één café is dat zich niet aan de regels houdt, dan is het ook gewoon klaar en halen we ze eruit", vult Puk aan.