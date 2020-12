Restaurant De Duvel moet twee weken dicht vanwege glühwein in een afgesloten bekertje

AMSTERDAM - Vanwege de coronaregels moeten horecazaken in Amsterdam zich houden aan strenge regels voor afhalen en bezorgen. Als gevolg hiervan mag glühwein enkel in gesloten fles of pak aan klanten verkocht worden. Maar omdat café-restaurant De Duvel glühwein heeft verkocht in een beker met een deksel moet de zaak vanaf deze maandag twee weken lang de (afhaal)deuren sluiten.

De Duvel

Bedrijfsleider Wouter Scholten voelt zich bedonderd door de gemeente Amsterdam, die een zero-tolerance beleid voert ten aanzien van de horeca. Scholten heeft altijd in overleg met de wijkagent de laatste regels doorgevoerd. "Twee weken geleden heeft hij ons de laatste aanscherpingen kenbaar gemaakt, zoals alleen van binnenuit verkopen, geen eten meer buiten uitstallen. En glühwein alleen in beker met dekseltjes. Dat laatste bleek achteraf een verkeerde aanwijzing te zijn geweest, want de glühwein mag alleen in gesloten flessen en pakken verkocht worden. Maar dat was toen nog bij niemand bekend", aldus Scholten.

Afgesloten fles "Een dag later verschijnen er twee handhavers van de gemeente die ons vertellen dat bekertjes met dekseltjes niet mogen. Dus zijn we gestopt met de bekertjes en hebben we de glühwein alleen nog maar in afgesloten flessen verkocht", vertelt hij. "Maar afgelopen maandag krijgen we ineens een mail van de gemeente waarin ons werd opgedragen de zaak met ingang van maandag 1 december twee weken te sluiten, omdat we op 20 november glühwein hebben verkocht in bekertjes met deksel."

De zaak is dus gesloten. Inmiddels heeft De Duvel wel een verweer bij de gemeente ingediend tegen de beslissing en daarbij ook een verklaring van de wijkagent toegevoegd. Scholten heeft hier nog geen reactie op ontvangen maar veel vertrouwen dat gemeente op haar besluit terugkomt heeft hij niet. "Sowieso het feit dat meteen zonder waarschuwing vooraf wordt overgegaan tot sluiting voor twee weken, vind ik buitenproportioneel."

Te hard Volgens Scholten treedt de gemeente veel te hard op tegen de horecaondernemers: "Het lijkt wel alsof ze de horeca – zelfs nu in gesloten vorm – nog steeds de schuld geven van dat de cijfers niet naar beneden gaan", verzucht hij. "Daarbij hebben we zelf de afgelopen weken continu in de straat gelopen om mensen te vertellen dat ze er hun eten en dranken niet mogen nuttigen. Dat is het toch niet de bedoeling dat we als ondernemers ook handhavers zijn."

Dat handhaven soms moeilijk kan zijn ondervond ook Brasserie De Joffers aan de Willemsparkweg in Zuid. Tijdens een regenbui aten enkele bezoekers even hun poffertjes onder een parasol van de zaak. Ook deze zaak mag nu twee weken lang de deuren sluiten.

NH Nieuws heeft de gemeente tevergeefs om een reactie gevraagd.