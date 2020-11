Hoornse horeca-ondernemers teruggefloten op drukke koopzondag: "Zo kinderachtig"

Lilian van Vliet is eigenaresse van het in januari geopende The Bamboo Room aan de Roode Steen. Met een oude bakfiets verkocht ze afgelopen weekend warme drankjes, maar ook hapjes die ter plekke werden bereid. "We dachten dat we ons aan de regels hielden; we hadden een brandblusser bij de hand en een blusdeken, maar de boa's dachten er anders over."

De ondernemer werd gevraagd de spullen op te ruimen en te stoppen met de verkoop. "Het voelt zo flauw en kinderachtig. Naast mij stond een kraampje soep te verkopen, dat mocht wel omdat het opwarmen is, maar dit mag niet want het wordt ter plekke gebakken. Dat voelt zo krom."

Van geen kwaad bewust

Ook ondernemer Frank Wiese nam het er van. "Er was drukte door televisieopnames op de Roode Steen, we hebben een statafel neergezet en zijn glühwein gaan verkopen." Volgens de gemeente mag alcoholverkoop niet, maar Wiese was zich van geen kwaad bewust. "Ik heb een vergunning als horecaonderneming, in de supermarkt verkopen ze ook alcohol. Er is toch geen drooglegging in het land?"

'Kinderachtig', 'de zoveelste deksel tegen de neus' en een trap tegen de schenen verwoorden het gevoel van de horecaondernemers. "Natuurlijk willen we dat virus eronder krijgen, maar wel eerlijk. Je ziet de volle winkelstraten en dat doet ons pijn, deelt Van Vliet. "Ik vind dat de gemeente moet kijken in welke mate ze de regels in deze tijd moeten handhaven: moet je niet de teugels een beetje laten vieren?"

Door de vingers zien

Rene Stam is de Hoornse voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland en schaart zich daar achter. De controle afgelopen weekend ging om het marktkramenconvenant, legt hij uit: "Als jij buiten je terras een kraampje wilt neerzetten, dan moet je daar een vergunning voor aanvragen: maar ook als je op je bestaande terras een parasol neerzet. Ook zit er een miniem verschil in het 'afhalen' van eten en drinken", vertelt Stam: "als jij gluhwijn verkoopt met een dekseltje er op is het afhalen, maar als je het in een drinkglas meegeeft is het om meteen te nuttigen."