"Hargen is booming" dus bouwde Olly de hele winter aan zijn droomstrandtent

HARGEN - De hele winter is het team van strandpaviljoen Hargen bezig geweest met de bouw van een gloednieuw en hip strandpaviljoen, maar de komende weken blijft het terras dicht. Extra zuur, omdat het toerismeseizoen in de regio is begonnen. "Je wordt eerst lekker gemaakt", zegt eigenaar Olly Oldenburg. Toch is hij alweer over de eerste teleurstelling heen.

Olly Oldenburg moet opening van zijn nieuwe paviljoen uitstellen - NH Nieuws / Carolien Hensbergen

De eigenaren van strandpaviljoen Hargen hadden gehoopt op mooi weer en een gezellig terras met Pasen. Er is alles op alles gezet om het gloednieuwe strandpaviljoen op tijd af te krijgen, zodat ze op Goede Vrijdag open konden gaan. "Ja, dan zinkt de moed je wel even in de schoenen", aldus Oldenburg, die de tent samen met zijn vrouw runt. "Nu wordt het alleen take-away en ik hou mijn hart vast of dat niet veel te druk wordt. De toeristen, de mensen die hier een huisje hebben: die komen toch wel voor het paasweekend. Dus dan zou het hier wel eens zwart van de mensen kunnen zien. Op het terras kunnen we de verwachte drukte veel beter reguleren. Maar ja, het mag niet."

Quote "Op het terras kunnen we de drukte beter aan dan met een take-away" Olly Oldenburg

Sinds zes jaar is het echtpaar Oldenburg de trotse eigenaar van het strandpaviljoen in Hargen aan Zee. De laatste jaren mochten ze ook 's winters open blijven. En dat bleek rendabel, maar het 26 jaar oude strandpaviljoen was wel aan vernieuwing toe. "Hargen is booming."

Gisteren interviewden we de gids Peter de Rover, die al maanden zijn passie niet kan uitvoeren: mensen rondleiden door zijn geboortestad Alkmaar. "We oefenen nu maar in tweetallen met elkaar, zodat we het wandel- en gidsgevoel houden."

Toch duurde het wel een aantal jaar voordat ze hun droom konden verwezenlijken. Sinds november is er gebouwd aan het nieuwe paviljoen, dat geschikt gemaakt is voor alle weersomstandigheden. "Binnen wordt het knus en gezellig met een open haard. Het buitenterras is net zo groot als het oude terras, maar het paviljoen kan rondom open, zodat we bij mooi weer binnen en buiten helemaal met elkaar kunnen verbinden", vertelt Oldenburg. In het strandpaviljoen wordt druk gewerkt:

Streep door gedroomde opening strandpaviljoen - NH Nieuws/ Carolien Hensbergen

De nieuwe stoelen voor het terras van strandpaviljoen Hargen zijn nog niet uitgepakt en ook van binnen is de afwerking nog in volle gang. Volgende week moet het af zijn, aan die planning verandert niets. Na de eerste teleurstelling over de verlenging van de coronamaatregelen, probeert de ondernemer het alweer van de positieve kant te bekijken. "Nu hebben we nog even de tijd om binnen echt alles piekfijn in orde te maken zodat we straks volle bak open kunnen."

Toerisme in de regio Alkmaar De toerismesector in de regio mikt het komend seizoen nog volop op bezoekers uit eigen land en zelfs uit de omgeving, laat directeur van het nieuwe toerismebureau Hart van Noord-Holland Ger Welbers weten aan NH Nieuws. "Streekproducten, stadswandelingen en fietsroutes door de polder of duinen staan bovenaan. Veel hangt ook af van wanneer de toeristen uit België en Duitsland weer kunnen komen." Uit een inventarisatie door NH Nieuws blijkt dat vooral de campings en vakantieparken komend seizoen nog maar weinig last hebben van de crisis. In de kustdorpen is voor de paasdagen bijna alles volgeboekt en ook voor de mei- en zomervakantie stromen de boekingen binnen. De campings en huisjes zijn vooral in trek bij Nederlanders die de vakantie in eigen land gaan doorbrengen. De boekingen in hotels blijven achter door het wegblijven van de Duitsers. Sommige hotels gaan vanaf het paasweekeinde slechts voor een deel open.