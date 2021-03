Camping Alkmaar met sluiting bedreigd: "Het lijkt alsof ze ons weg willen hebben"

Maar met alleen campers kan Teeling het hoofd financieel niet boven water houden. Aangezien het kamperen met de caravan en de tent afneemt, wil hij 53 luxe duurzame stacaravans neerzetten. "Mensen willen luxe", vertelt hij aan NH Nieuws. "Wij zijn geen familiecamping, we hebben geen zwembad of een animatieteam. Mensen komen hier echt om de stad of het strand te bezoeken en willen er dan comfortabel bij zitten."

Al anderhalf jaar is campingeigenaar Simon Teeling met de gemeente aan het zoeken naar een oplossing. Teeling denkt die nu gevonden te hebben. Al eerder heeft hij zijn camping omgedoopt tot camperpark, aangezien vakantie vieren met de camper weer helemaal hip is.

Knopen tellen

Volgens de gemeente zijn de stacaravans echter niet toegestaan. Het zijn, in de optiek van wethouder Pieter Dijkman, bouwwerken en daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. "Er moet eerst een voorstel komen vanuit de eigenaar om de bestemming te veranderen of hij moet z’n knopen tellen en stoppen."

Bovendien vindt wethouder Dijkman dat 'verstening' tegen moet worden gegaan en bestaat er angst dat de stacaravans permanent bewoond gaan worden. Volgens eigenaar Astrid Neut is dat flauwekul.

"Het zou dan gaan om mensen die gescheiden zijn of die uit hun huis gezet zijn en hier goedkoop gaan wonen, maar wij willen juist een rustig park maken voor het hogere segment. Dat is ook belangrijk voor Alkmaar, want die mensen geven hun geld juist uit in de stad."

Adviseurs

Het college van Alkmaar betwijfelt ook of het plaatsen van stacaravans echt meer mensen zal trekken. Twee adviseurs worden nu door de gemeente ingezet om de camping er bovenop te helpen. Teeling moet er een beetje om lachen. "Ik zet zelf al 24 jaar in het campingvak. Ik weet zelf het beste wat ik moet doen."

Het duo vermoedt dat de gemeente een dubbele agenda heeft als het gaat om de toekomstplannen voor de camping. "Het lijkt wel alsof ze ons weg willen hebben zodat de boel verkocht kan worden aan een projectontwikkelaar. Het betekent wel dat Alkmaar het zonder camperpark moet doen en dan snijd je jezelf behoorlijk in de vingers."