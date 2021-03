Arjan en Ingrid verwachten topseizoen voor hun camping: "Voller dan vol kan niet"

Kampeerterrein Buitenduin is een van de oudste campings van Nederland met in totaal 75 plaatsen, met huisjes voor vaste gasten en seizoens- en toeristische plekken voor kampeerders. Het terrein ligt naast het Nollenbos en korenmolen Kijkduin is de buurman.

Sinds 2012 runt Arjan Kroon (54) het familiebedrijf. "Het is wel weer fijn om de mensen te zien komen", zegt hij op de eerste dag dat ze weer open zijn. "Allemaal blije gezichten."

Coronaproof

Het toiletgebouw is tijdens de wintermaanden door Arjan flink onder handen genomen en helemaal 'coronaproof' gemaakt. "De deuren gaan automatisch open, de kranen reageren op een sensor. Mensen hoeven dan zo min mogelijk aan te raken", vertelt hij trots.

Zijn partner Ingrid van Vierzen (53) laat in de receptie de boekingskalender zien op de computer. "In juni hebben we enkel nog een nachtje hier en daar. Maar met Pasen hebben we nog wel wat ruimte. Je zou soms willen dat de camping twee keer zo groot was."