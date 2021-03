Stemmen tellen op kandidaatniveau: "Het moet heel gedisciplineerd en zuiver gaan"

UITHOORN - Burgemeester Pieter Heiliegers van gemeente Uithoorn vertelt hoe het tellen van de stemmen er aan toe gaat, een dag later na het brengen van de uitslag. De gemeente doet mee aan een het Experiment Centrale stemopneming waarvoor vrijwilligers voorkeursstemmen tellen. De openbare telling van de stemmen vindt plaats in de sporthal van Sportvereniging KDO en is begonnen om 09.00 uur.



Gisteren konden inwoners van Uithoorn op een aantal bijzondere locaties stemmen zoals bij Poldersport de Kwakel. "Hier in de sporthal wordt vooral geteld. Het moet heel gedisciplineerd en zuiver gaan", aldus de burgemeester. Waarom de stemmen vandaag opnieuw worden geteld legt de burgemeester uit. Nationaal werd er gisteravond aangegeven hoe de status is voor de partijen. Maar daarnaast is er nog iets heel belangrijk. "Ieder individu die voor het Tweede Kamer lidmaatschap gaat wil weten hoeveel stemmen 'ie exact heeft gekregen en of diegene de kiesdrempel heeft gehaald om in te stappen. Per naam wordt er nu gekeken: wie heeft hoeveel stemmen? Dat is heel mooi." Tekst gaat verder onder de foto

NH Nieuws / Maarten Edelenbosch

De mensen die vandaag de stemmen per kandidaat tellen zijn nieuwe vrijwilligers die met frisse energie aan deze megaklus zijn begonnen. "Dat zijn zo'n 40 vrijwilligers en daar ben ik trots op." Heiliegers is tot nu toe tevreden over het verloop van de centrale telling. Morgen in de loop van de dag wordt de uitslag bekend gemaakt, die is dan te vinden op de website van gemeente Uithoorn.