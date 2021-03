VOLT opvallende nieuwkomer; VVD blijft het populairst

AMSTELVEEN - De VVD heeft de meeste stemmen behaald en is ook in deze gemeente opnieuw de grootste stemmentrekker gebleken. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.

De opkomst was met 80,6 procent lager dan tijdens de vorige verkiezingen in 2017, toen nam 84,0 procent de moeite om te stemmen.

De VVD behaalt dit keer 25,5 procent van de stemmen. Gezien de peilingen vooraf is de uitslag niet heel verrassend. Ook in 2017, tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen, kwamen de liberalen als grootste partij uit de bus. Maar toen brachten wel iets meer kiezers (28,0 procent) hun stem uit op de VVD.

Top 3

Kijken we naar de top 3, dan zien we dat na de VVD, D66 de meeste stemmen heeft binnen gehaald. In een percentage uitgedrukt is dat 21,3 procent (in 2017 was dat 18,0 procent). Nummer drie is de PVV met 8,9 procent (2017: 7,4 procent).

Winnaars en verliezers

Grote verliezers zijn de partijen op links. GroenLinks heeft 6,1 procent van de stemmen maar krijgt flinke klappen. Want in 2017 kreeg de partij nog 10,7 procent van de stemmen. Opvallende nieuwkomer is VOLT, die partij trekt vanuit het niets 3,5 procent van de stemmen naar zich toe.

In de loop van de ochtend komt op de site van NH Nieuws een digitale kaart beschikbaar met alle uitslagen per gemeente van de Tweede Kamerverkiezingen.