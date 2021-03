Mark Rutte wint glorieus; druiven ook hier zuur voor GroenLinks

AALSMEER - Groenlinks moet ook in deze gemeente de gifbeker leegdrinken, terwijl de VVD de zegemars ook hier gewoon doorzet. Zij het nu met iets minder stemmen, als je de voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen op een rij zet.

Vergeleken met vier jaar geleden heeft 83,0 procent van de inwoners die stemgerechtigd zijn de moeite genomen om ook te stemmen. De opkomst was in 2017 nog 86,0 procent.

De liberalen doen het traditioneel goed in de gemeente Aalsmeer, die als ondernemend bekend staat, vooral door de sierteeltsector. Mark Rutte krijgt het vertrouwen van 32,1 procent van de kiezers, dat is wel minder dan de 34,7 procent die hij kreeg in 2017.

Top 3

D66 en het CDA staan op nummer 2 en 3 met respectievelijk 13,7 procent voor de Democraten (2017:10,8 procent) en 11,1 procent voor de christelijke partij (2017:12,3 procent). De PVV wist in 2017 zich nog in deze top 3 te nestelen maar behaalt nu 10,5 procent van de stemmen en is voorbij gestreefd door D66.

Zure druiven, zoete honing

De druiven zijn zuur voor GroenLinks dat nog maar 2,8 procent van de kiezers achter zich weet te krijgen. Vier jaar geleden was dat nog 5,7 procent. Heel anders is dat voor nieuwkomer JA21. Voor die partij is de honing zoet: de nieuwkomer komt vanuit het niets en krijgt 3,6 procent van de stemmen.