VVD de grootste; JA21 zet voet tussen de deur

UITHOORN - De VVD blijft de grootste partij in deze gemeente maar levert wel in. De liberalen gaan van 31,5 procent in 2017 naar 28,5 procent nu. Dat valt op te maken uit de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.

Uithoorn is de eerste in Amstelland die met de uitslagen is gekomen. De opkomst in de gemeente is 77,4 procent. Dat percentage lag in 2017 iets hoger: 84,3 procent.

Top 3

Kijken we verder naar de top 3 dan zien we geen veranderingen ten opzichte van 2017. D66 krijgt 15,9 procent van de stemmen (in 2017: 12,7 procent), gevolgd door de PVV met 10,5 procent in 2021. Dat is iets minder dan in 2017, toen had 12,6 procent van de stemmers nog vertrouwen in de partij van Geert Wilders.

Verliezer

Groter verliezer is GroenLinks, die moet ten opzichte van 2017 3,5 procent inleveren en behaalt nu nog maar 4 procent van de stemmen. Een hard gelag voor partijleider Jesse Klaver.

Winnaar

Beter nieuws is er voor nieuwkomer JA21, dat zich als alternatief beschouwt voor Forum voor Democratie. De nieuwe partij krijgt van de kiezers in de gemeente Uithoorn 3,5 procent van de stemmen en is de grootste stijger.

In de loop van de ochtend komt op de site van NH Nieuws een digitale kaart beschikbaar met alle uitslagen per gemeente van de Tweede Kamerverkiezingen.