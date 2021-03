VVD opnieuw grootste partij, D66 groeit en JA21 floreert

HAARLEMMERMEER - De VVD is ook in deze gemeente opnieuw de grootste gebleken. Dat is de balans na het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om voorlopige uitslagen. De opkomst was 79,1 procent, iets lager dan vier jaar geleden, toen was dat 83,7 procent.

Mark Rutte en de zijnen kunnen tevreden zij na drie dagen van stemmen. 28,3 procent van de Haarlemmermeerders kiest voor de liberalen. Tijdens de laatste verkiezingen in 2017 was de partij ook al de grootste. Toen schonk 29,7 procent het vertrouwen aan de VVD., iets minder dan nu.

Stuivertje wisselen

Na de VVD zijn D66 en de PVV de partijen die dit jaar de meeste stemmen hebben behaald in Haarlemmermeer. PVV wist vier jaar geleden nog de tweede positie in te nemen maar moet nu stuivertje wisselen met de D66. De Democraten weten 15,2 procent van de stemmers te trekken (2017: 12,3 procent) en 11,5 procent van de kiesgerechtigden kiest voor de partij van Geert Wilders. Iets minder dan in 2017, toen was dat 13,5 procent.

GroenLinks levert in

Partijleider Jesse Klaver heeft het ook in Haarlemmermeer moeilijk. Maar 4,0 procent heeft nog vertrouwen in GroenLinks en dat was vier jaar geleden nog 7,5 procent. Is GroenLinks de grote verliezer, zonniger ziet het eruit voor JA21, the new kid on the block. Van alle nieuwkomers krijgt de partij het vertrouwen van 3,2 procent van de stemmen.