VVD overweldigende winnaar in Noord-Holland, flinke winst voor D66

NOORD-HOLLAND - Na een spannende verkiezingsstrijd - vooral om de tweede plek - is er op basis van exitpolls, tussenstanden en voorlopige uitslagen een voorzichtige conclusie te trekken over de Tweede Kamerverkiezingen. In Noord-Holland is, net als voorgaande jaren, VVD als grootste partij uit de bus gekomen. D66 wint ook flink terrein.

Benieuwd hoe er in jouw gemeente gestemd is? Bekijk het hieronder in de grafiek. Onderaan dit artikel vind je de verkiezingsuitslag in een kaart.

D66 wint vooral in de grote steden flink aan terrein. In zowel Haarlem als Amsterdam komt de partij onder leiding van Sigrid Kaag als grootste uit de bus. In Amsterdam was GroenLinks in 2017 de grootste partij, in Haarlem was dat toen VVD. De PVV is in Edam-Volendam de grootste partij.

Ook buiten steden

Ook buiten de steden wint D66 flink terrein. In een groot deel van de gemeenten is het aantal mensen dat op de partij stemt gegroeid ten opzichte van 2017. CDA verloor ook buiten de grote steden, zoals in Edam-Volendam, consequent stemmen, net als GroenLinks. Kleinere partijen Forum voor Democratie en afsplitsing JA21 winnen in vrijwel de hele provincie aan terrein.

Buiten die grote steden is ook goed te zien wat de kleinere partijen doen. Op veel plekken is de BoerBurgerBeweging bijvoorbeeld populair, in de gemeente Beemster krijgen zij maar liefst 4 procent van de stemmen. Nieuwkomer Volt doet het door de hele provincie opvallend goed, met aanzienlijke delen van de stemmen in de omgeving Amsterdam en 't Gooi.

Nieuwkomer Bij1 van Sylvana Simons krijgt op basis van de huidige zetelverdeling toch geen plek in de Tweede Kamer. Haar partij is vooral in en rondom de grotere steden populair. In Amsterdam stemt bijna 6 procent van de mensen op Bij1.

Nieuwkomers Splinter, NL Beter en Code Oranje krijgen waarschijnlijk niet genoeg stemmen voor een zetel.