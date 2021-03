Stemmen in Amstelland: van boerderij tot boekhandel

AMSTELLAND - In Aalsmeer kon nét niet buiten gestemd worden, de 19-jarige Bente is de jongste stembureaumedewerker van Amstelveen en in De Kwakel wordt gestemd op het terrein van Poldersport.

Omdat sommige mensen geen mondkapje willen of kunnen dragen heeft gemeente Aalsmeer iets verzonnen: een grote stemtent staat vandaag op het Raadhuisplein en daar is de voorzitter van dit stembureau Leon van Wissen erg blij mee, ook al is het soms een beetje koukleumen. "Er zijn ook een paar heaters geïnstalleerd en we wisselen genoeg. Omdat het zo'n bijzondere locatie is hebben we dubbele bezetting gekregen. Elk uur wisselen we, gaan we even opwarmen binnen, bij de koffie, dan redden we het wel tot het einde van de dag", aldus de voorzitter.

Zo goed als in de openlucht stemmen in Aalsmeer - NH Nieuws

Regeltjes In Amstelveen zijn maarliefst 48 stemlocaties. Eén daarvan is boekhandel Venstra in het Stadshart. Hier werkt de 19-jarige Bente vandaag op het stembureau en dat is best wel bijzonder. Zij is de allerjongste medewerker in heel Amstelveen. "Het leek me eigenlijk wel heel leuk om achter de schermen te kijken. Er zitten toch meer regeltjes achter dan je denkt." Tot nu toe is de jonge Amstelveense tevreden. "Ik vind dat het goed verloopt en dat het zeker vandaag, met corona, heel erg soepel gaat."

Bente (19) is de jongste Amstelveense stembureaumedewerkster - NH Nieuws

Bente mag dan wel de jongste zijn maar ze is zeker niet de enige onervaren medewerker. Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen is blij met de samenstelling van de stembureaus. "Ik vind dat fantastisch. Dat doen we eigenlijk al jaren, proberen om een mix te hebben van mensen met wat meer ervaring en mensen zonder ervaring. Het is mooi dat we er in geslaagd zijn dit jaar om heel veel jongere mensen in de stembureaus te laten werken."

In de rij voor het uitbrengen van je stem in Amstelveen - NH Nieuws / Jasper Leegwater

Waar in De Kwakel normaal gesproken wordt gestemd bij basisscholen is Albert Blommesteijn van Poldersport De Kwakel dit jaar benaderd door de gemeente om zijn terrein beschikbaar te stellen als stembureau. "Half maart is natuurlijk een periode dat er nog niet echt sporters komen, de ruimte staat er en het is gewoon geschikt." De enige aanpassing die Albert heeft moeten doen is het neerleggen van een rolstoelplank bij de uitgang van de boerenstal die nu fungeert als stembureau.

Stemmen tussen de kalfjes in De Kwakel - NH Nieuws

Voorzitter Axel Colijn, die de touwtjes in handen heeft bij dit stembureau, is enthousiast over de nieuwe locatie. "Tot dusver gaat het heel goed. Er hebben een kleine 400 mensen gestemd. De locatie is natuurlijk geweldig." Kalfjes Ook Albert is blij dat hij op deze manier bij kan dragen aan de stemdag. "Mensen komen hier uit de buurt en zijn hier wel eens geweest om te sporten in de zomer met hun kinderen, anderen zijn hier nog nooit geweest. Op de terugweg loop je langs de kalfjes, het is toch een beleving." Of deze locatie ook tijdens volgende verkiezingen weer wordt ingezet is nog onduidelijk. De kans bestaat dat wanneer de maatregelen tegen het coronavirus niet meer van kracht zijn het stemmen weer plaatsvindt op de basisscholen in de buurt.