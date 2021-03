FC Volendam haalt flink uit tegen FC Den Bosch na domme rode kaart

DEN BOSCH - FC Volendam heeft een ruime 1-5 overwinning in Den Bosch geboekt. Het Nieuwe Oranje kreeg in de beginfase flink weerstand van FC Den Bosch, maar na een rode kaart walsde het over de hekkensluiter heen.

De grootste onzekerheid bij FC Volendam was het meespelen van Boy Deul. De aanvoerder, die onlangs zijn contract in Volendam met een jaar verlengde, trainde donderdag apart en ging eerder naar binnen. Toch startte de routinier aan de aftrap in Den Bosch, dat maandag verrassend won bij Jong Ajax (1-2).

Opgewekt Den Bosch

Eerste grote kans was voor FC Den Bosch na 28 seconden. Jizz Hornkamp legde de bal panklaar voor Romano Postema, die de bal naast schoof. In de daaropvolgende minuten kreeg Volendam een aantal mogelijkheden via Samuele Mulattieri en Zakaria El Azzouzi.

Volendam kreeg te maken met een aanvallend ingesteld Den Bosch, dat sinds begin februari onder leiding staat van Jack de Gier. Maar Volendam hield het initiatief en controleerde de wedstrijd. Ibrahim El Kadiri drukte dat vervolgens uit in de score. De buitenspeler sneedt vanaf de linkerkant naar binnen en legde de bal van buiten de zestien laag in de hoek: 0-1.

Elf tegen tien

In de fase richting de pauze drong FC Den Bosch steeds meer aan. De hekkensluiter in de eerste divisie maakte een opgewekte en beweeglijke indruk. Heel veel verder dan een schuiver van Postema kwamen de gastheren niet. Het meest opmerkelijke moment vond vlak voor rust plaats. Dwayne Green trapte na richting El Azzouzi en kon met direct rood vertrekken.

Volendam had het na rust beduidend makkelijker dankzij het mannetje meer op het veld. In de 58ste minuut verdubbelde Samuele Mulatierri dan ook de score. De Italiaanse spits werd weggestoken en rondde vervolgens fantastisch af met een lobje over de uitkomende Van der Steen. De teller van Mulattieri staat na vanavond op veertien doelpunten in de eerste divisie.

Tekst gaat verder onder de tweet