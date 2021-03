FC Volendam-aanvaller El Azzouzi over sleutelmoment: "Hij trapt gewoon na"

DEN BOSCH - Voor de tweede keer dit seizoen ging FC Den Bosch bij FC Volendam over de knie (1-5). De wedstrijd werd vlak voor rust beslist toen Den Bosch-verdediger Dwayne Green de rode kaart kreeg. "Hij trapt gewoon na", aldus FC Volendam-aanvaller Zakaria El Azzouzi die het slachtoffer was.

"Als-ie niks doet, is het waarschijnlijk gewoon een vrije trap voor hem"

Volgens Den Bosch-trainer Jack de Gier maakte El Azzouzi als eerste de overtreding en had scheidsrechter Luca Cantineau daarop moeten ingrijpen. El Azzouzi: "Als-ie niks doet, is het waarschijnlijk een vrije trap voor hem. Ik deed gewoon alles om als eerste bij de bal te zijn. Het kan zijn dat mijn arm in de buurt van zijn nek kwam, maar dan hoef je niet na te trappen. "

