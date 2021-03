Ziekenboeg FC Volendam blijft rouleren; Boy Deul vraagteken tegen FC Den Bosch

VOLENDAM - Het is een komen en gaan in de ziekenboeg van FC Volendam. Mike Eerdhuijzen en Dyllandro Panka stonden na enkele weken blessureleed weer op het trainingsveld, maar Boy Deul, Denso Kasius en Brian Plat ontbraken (gedeeltelijk) op de afsluitende training richting Den Bosch-uit.

Voor Eerhuijzen geldt dat hij morgen waarschijnlijk weer bij de wedstrijdselectie zit. De centrale verdediger trainde donderdagochtend volledig met de groep mee. Panka deed dat nog niet helemaal. Voor hem komt de wedstrijd van morgen dus te vroeg.

Deul vraagteken

Opvallendste 'afwezige' op het zeer winderige trainingsveld was Boy Deul. Hij trainde apart van groep en vertrok eerder weer naar binnen. De 33-jarige middenvelder heeft een voetblessure overgehouden aan de wedstrijd tegen Roda JC. Trainer Wim Jonk weet nog niet of hij morgen een beroep kan doen op zijn routinier.

"Boy heeft een voetblessure opgelopen vorige week met zijn teen en dat was best wel heftig. Hij vindt het lastig om met een schoen aan te lopen. Hij heeft vandaag weer voor het eerst zijn schoen aangehad en ik ga zo even horen hoe het precies zit", aldus Jonk.

Plat & Kasius

Verdedigers Brian Plat en Denso Kasius lieten zich helemaal niet zien op de training. Beide spelers kampen met lichte blessures en worden binnenkort weer terug verwacht.

