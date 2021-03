FC Volendam geeft overwinning in de tweede helft uit handen tegen Roda JC

VOLENDAM - Na een attractieve wedstrijd heeft FC Volendam aan het kortste eind getrokken tegen concurrent Roda JC. In de eerste helft gaven de gastheren een lesje in effectiviteit, maar na rust verdween die voorsprong als sneeuw voor de zon: 3-4.

Vanaf de eerste minuut liet Roda duidelijk zijn intenties zijn. De Limburgers raasden in de beginfase over de Volendammers heen en kregen kansen via Ali Messaoud (volley), Benjamin Bouchouari (hard schot) en Dylan Vente (kopbal). Desondanks kwam Volendam -tegen de verhouding in- op voorsprong.

Na een schitterende assist van Franco Antonucci rondde Samuele Mulattieri knap af: 1-0. De gastheren bleken uiterst effectief, want Mulattieri zorgde nog geen minuut later voor de tweede treffer. Vlak voor rust kwam Roda terug via Patrick Pflücke: 2-1.

