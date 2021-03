Jong Ajax verslikt zich in hekkensluiter FC Den Bosch

Trainer Mitchell van der Gaag had tegen FC Den Bosch weinig spelers van het eerste elftal tot zijn beschikking. Jurgen Ekkelenkamp en Lassina Traoré, die de laatste weken veel in Jong spelen, haakten deze week aan bij het eerste.

Jong Ajax begon voortvarend aan de wedstrijd en kreeg na negen minuten een strafschop. Den Bosch-verdediger Kevin Felida maakte een domme overtreding op Youri Regeer en in de daaropvolgende penalty liet Kenneth Taylor doelman Van der Steen kansloos.

Geen vuiltje aan de lucht

Via Seuntje Hansen en Naci Ünüvar kreeg Jong Ajax nog wel wat mogelijkheden, maar de Brabanders beten zich steeds meer vast in het duel. Jizz Hornkamp, de topscorer aan Bossche zijde, werd een aantal keren met het hoofd gevaarlijk. Vlak voor rust was het dan ook de spits die de bezoekers via een kopbal op gelijke hoogte bracht: 1-1.

Den Bosch, dat de afgelopen 23 wedstrijden slechts twee keer wist te winnen, kwam op De Toekomst aardig uit de kleedkamer. Het werd weliswaar van beide kanten slordig en op die manier kwam ook de treffer van Den Bosch tot stand. Verdediger Kasanwirjo verslikte zich en leidde een uitbraak van Den Bosch in. Invaller Kuijpers, die ook betrokken was bij de gelijkmaker, schoot de bal vervolgens overtuigend achter Scherpen.

Mindere fase

Jong Ajax slaagde er vervolgens niet in om de achterstand om te draaien en verslikt zich daarmee in de hekkensluiter. De Amsterdammers zitten duidelijk niet in de beste fase van het seizoen. In de laatste wedstrijden pakte de ploeg slechts één punt, waardoor het met 30 punten uit 27 wedstrijden op de tiende plek blijft steken.

Opstelling Jong Ajax: Scherpen; Q. Timber, Llansana, Kasanwirjo (Giovanni/81), Baas; Regeer, Fitz-Jim (Warmerdam/71), Taylor; Martha (Mendez/81), Hansen (Rasmussen/63), Ünüvar.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Deijl (Van Hedel/33), Fonseca, Van der Velden, Green; Felida, Meerveld (Trotman/85); Postema, Van Moorsel, Ahannach (Kuijpers/33), Hornkamp (Moreo Klas/62).