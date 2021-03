Dichter bij huis vaccineren met nieuwe priklocatie: "Pure winst voor ouderen"

De GGD heeft een nieuwe vaccinatielocatie geopend naast het Kennemer Sportcenter bij de ijsbaan in Haarlem. Inwoners van de regio Kennemerland hoeven dus niet meer naar Schiphol om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en dat is vooral goed nieuws voor ouderen. "Dit is pure winst", vertelt Herrie Weber van de ouderenbond KBO-PCOB Haarlem. "Ik ben er echt dolblij mee!"

Er zijn twaalf kamertjes ingericht in een deel van de sporthal van het Kennemer Sportcenter voor mensen om zich te laten vaccineren. Als er genoeg vaccins beschikbaar zijn, kunnen er 1000 vaccinaties per dag gezet worden.

Vandaag waren de 80-plussers aan de beurt en ze druppelden mondjesmaat binnen. "Het is vandaag nog niet super druk, maar het is ook even opstarten. Ik verwacht morgen wel meer drukte", vertelt Gerrie Hulshof. Ze is een GGD-medewerker en zet de vaccinaties. "Ik heb wel gehoord dat mensen hier er echt op hebben gewacht dat het hier openging."

Drempel

Herrie Weber van de ouderenbond, hoorde vanmorgen over de nieuwe priklocatie en was blij verrast. "Dit is voor de ouderen heel goed nieuws want we hebben al diverse signalen ontvangen van mensen die niet goed weten hoe ze naar Schiphol moeten komen."

Voor veel ouderen is het een enorme drempel om naar Schiphol te gaan omdat ze de weg niet goed kennen. Vaak doen ze daarom een beroep op kinderen of familie om ze te brengen, terwijl ze meestal liever zo veel mogelijk zelfstandig blijven. Een priklocatie dicht bij huis scheelt een hoop gedoe voor deze groep. Gerrie Hulshof hoort op de eerste dag ook veel positieve geluiden voorbij komen.