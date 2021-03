Meerdere vaccinatielocaties dicht vanwege storm: "Prik is al eng genoeg"

NOORD-HOLLAND - Vanwege de voorspelde zware windstoten die de provincie morgen zullen teisteren, heeft de GGD Hollands Noorden de geplande coronavaccinaties in Middenmeer en Alkmaar geschrapt. In de GGD-regio's Gooi en Vechtstreek, Amsterdam-Amstelland en Kennemerland gaat het prikken wel gewoon door.

Het besluit om de deuren van de vaccinatiestraten in Alkmaar en Middenmeer gesloten te houden, is genomen op basis van advies van Losberger de Boer, het bedrijf dat in de GGD-regio Hollands Noorden de vaccinatietenten levert.

De GGD Hollands Noorden benadrukt dat de verwachte storm geen gevolgen heeft voor de vaccinaties in het voormalig stadhuis in Den Helder . Ook de teststraten in de regio blijven in bedrijf.

Wie voor morgen een afspraak heeft staan, is of wordt vandaag gebeld voor een nieuwe afspraak. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele afspraken die al zijn gemaakt voor toediening van de tweede vaccinatie.

Het bedrijf heeft de GGD overigens alleen geadviseerd de vaccinatiestraten in Middenmeer en Alkmaar morgen te sluiten, omdat die op 'open locaties' zijn gevestigd. In Alkmaar staat de vaccinatielocatie op het festivalterrein aan de Olympiaweg, in Middenmeer staat het paviljoen op bedrijventerrein Agriport. "Vooral op open locaties kan de wind huishouden", aldus de GGD Hollands Noorden in een persbericht.

Volgens Losberger de Boer is dat advies niet ingegeven door gebrek in vertrouwen in het eigen materiaal. "Het heeft te maken met comfort", aldus Onno Koole. "De tent kan gaan bewegen door de wind, en de wind kan een hard geluid veroorzaken. Dan lijkt het mij ook niet leuk om een prik te halen, want dat is al eng genoeg."

Volgens het KNMI kunnen er in de provincie de hele dag zware windstoten met snelheden van 75 tot 90 km/u voorkomen. Het zwaartepunt van de storm wordt voor de tweede helft van de ochtend voorspeld: dan kunnen de windstoten snelheden van maximaal 110 km/u bereiken. Van 4.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds geldt daarom code geel.

Weeralarm

Voor andere GGD-regio's in de provincie is het weeralarm geen reden om de priklocaties uit voorzorg te sluiten, zoals vorige maand vanwege hevige sneeuwval en ijzel wél het geval was. "We zitten nog in de winterlocaties, dus dat komt goed", aldus Harm Groustra, woordvoerder van de GGD Kennemerland. Ook Jakolien Schreijenberg van de GGD Gooi en Vechtstreek stelt dat de harde wind 'geen invloed heeft op de openingstijden'. "Vooralsnog blijven we gewoon open."

In de GGD-regio Amsterdam-Amstelland wordt uitsluitend gevaccineerd in de RAI, een locatie waarvan mag worden verwacht dat de wind geen invloed zal hebben op het comfort of de veiligheid van bezoekers. De GGD-regio Zaanstreek-Waterland is niet bereikbaar voor commentaar, maar meldt nergens dat de weersomtandigheden gevolgen zullen hebben.