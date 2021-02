Grote prik- en testlocatie bij De Bazaar, kleinere in IJmuiden, Uitgeest en Zandvoort

BEVERWIJK - Op parkeerplaats P0 van De Bazaar komt een grote, gecombineerde prik- en testlocatie. Daar kunnen straks maximaal 2.000 mensen per dag worden ingeënt. Er wordt ook gekeken naar kleinere vaccinatielocaties in IJmuiden, Uitgeest en Zandvoort.

Deze week wordt een begin gemaakt met de bouw van de locatie, om in maart in gebruik te worden genomen. Woordvoerder Mariska Roos van De Bazaar laat weten dat de vaccinatielocatie 10.000 vierkante meter groot wordt.

De GGD wil met deze stap voorbereid zijn voor het moment waarop er meer vaccins beschikbaar komen. Woordvoerder Harm Groustra van de GGD Kennemerland laat aan NH Nieuws weten dat er in de priklocatie op het parkeerterrein van de Beverwijkse Bazaar zo'n 2.000 vaccinaties per dag kunnen worden gezet. Daarnaast komt er ook een drive-thru testlocatie. "Je ziet dat de testcapaciteit op andere plaatsen ook niet helemaal benut wordt, dus naar verwachting kun je dezelfde dag dat je het aanvraagt getest worden."

Op dit moment is er in het werkgebied van de GGD Kennemerland nog maar één plek waar gevaccineerd wordt. Dat is bij de test- en vaccinatielocatie op Schiphol.

Eerder werd al bekend dat de GGD Kennemerland een vaccinatielocatie in Haarlem opent, in het Kennemer Sportcenter. Op deze locatie kunnen mensen zich ook laten testen. Ook hier zullen naar verwachting dagelijks zo'n 1.000 mensen geprikt kunnen worden.

Er wordt daarom ook gekeken naar de mogelijkheid om extra vaccinatielocaties in Uitgeest en IJmuiden op te zetten. Die zouden een capaciteit van maximaal 600 prikken per dag krijgen. De GGD wil ook een vaccinatielocatie in Zandvoort, wat waarschijnlijk een mobiele locatie wordt. De kleinere locaties zouden eind maart of begin april open moeten gaan.