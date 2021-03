Bomen op auto's, teststraten gesloten: storm Evert liet van zich horen

Maar die overlast beperkte zich niet tot de wegen. Ook zorgde de storm voor vertraging in het openbaar vervoer en moesten verschillende test- en vaccinatielocaties de deuren sluiten, zoals test- en vaccinatielocatie Schiphol, de teststraat in Hilversum en de teststraat in Zaandam. Maar daartegenover stond wel dat extra teststraten werden geopend. Gisteren maakte de GGD Hollands Noorden al bekend de voor vandaag geplande coronavaccinaties in Middenmeer en Alkmaar te schrappen.

Een basisschool in Hoorn had het ook flink te verduren vanwege de storm. Het dak van twee lokalen van de basisschool De Pontonnier in Hoorn waaide weg. In een van de lokalen zaten leerlingen, maar niemand raakte gewond.

Het vliegverkeer ondervond geen problemen van de harde wind. Dit kwam door de gunstige richting. Vliegtuigen konden de hele ochtend op de Schiphol-Oostbaan landen.

Surfers gaan toch zee op

De storm was niet voor iedereen vervelend. Menig surfer rende het strand op bij Velsen-Noord om te genieten van de onrustige zee. Ook surfer Erik Dekker waagde het erop.

