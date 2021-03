Storm zorgt voor plezier voor surfers, maar ook een uitdaging voor de ferry

IJMUIDEN/VELSEN-NOORD - Hoge golven en windstoten tot 98 kilometer per uur: ook aan de kust is storm Evert vanmorgen aan land gekomen. Dat levert de ideale omstandigheden voor surfers, voor de ferry uit Newcastle is het een uitdaging.

De sleepboten moeten vanochtend alle zeilen bijzetten om de ferry uit Newcastle binnen te halen in de haven. Voor IJmuidenaar Bas Groen is het een fantastisch spektakel. Hij maakt graag foto's van de boten van DFDS en kan deze kans niet laten liggen om een mooi plaatje van de boot in de storm te schieten.

Met zijn fototoestel in de hand kijkt hij dan ook toe hoe de sleepboten druk in de weer zijn op het water. "Het is echt heel gaaf. Dit maak je niet heel vaak mee, zo vroeg in het jaar."

Bas staat met zijn camera toe te kijken hoe de sleepboten de ferry binnenhalen: